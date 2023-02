Belgen van Jumbo-Visma zien dat het helemaal goed zit: "Wout van Aert zal hier trots en blij naar gekeken hebben"

Ja, ook dit jaar zit het helemaal snor bij Jumbo-Visma. Van Aert reed niet mee, maar andere Belgen hebben wel volop meegenoten van de triomf met Van Baarle in de Omloop.

Achteraf maakte Benoot zijn analyse. "Het was een uitgestippeld plan om de koers al vroeg te doen ontploffen. Ik denk dat ik nog nooit heb meegemaakt dat een plan zo dicht tegen de perfectie aanzat. Nadat we met zes man ten aanval trokken, wilden we de koers geen moment meer laten stilvallen. Jan Tratnik en Nathan Van Hooydonck creëerden een prima situatie, waardoor wij ons in het peloton konden laten meevoeren."

Diezelfde Van Hooydonck mag dus ook eens aan het woord komen en denkt dat er ergens in Spanje een zeer tevreden uithangbord van Jumbo-Visma zit. "We hebben laten zien dat we ook zonder Wout kunnen winnen. Ik denk dat Wout op Tenerife trots en blij naar deze wedstrijd zal gekeken hebben. Dit moet hem ook vertrouwen geven om met zo'n ploeg de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix aan te vatten."

We hebben het volkomen verdiend

Een theorie waar Benoot zich ook wel in kan vinden. "We hebben aangetoond dat we met meerdere renners dit soort koersen kunnen winnen. Misschien waren we op voorhand al de favoriet, maar het is zo ontzettend moeilijk om het dan ook waar te maken. We hebben het volkomen verdiend."

Dat geeft zo'n overwinning nog dat tikkeltje meer glans. "Ik ben ontzettend trots op de ploeg. We zijn een hecht team. Dat gevoel van eenheid ontstaat als je lang samen richting dezelfde doelen toewerkt. We zijn het voorjaar op een goede manier gestart en gaan ons best doen er het maximale uit te halen."