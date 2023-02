Geen Pogačar aan de start, De Lie wél: Pidcock bespreekt effect en de opvallende status van de Belgische sprinter

Naast Arnaud De Lie is Tom Pidcock één van de voornaamste kanshebbers in de Omloop. Van Pogačar moeten ze geen schrik hebben, die is zich - wellicht gelukkig voor hen - aan het voorbereiden op Parijs-Nice.

Tadej Pogačar zal zich later dit voorjaar wel presenteren in de Ronde van Vlaanderen, maar voor de Omloop zakt hij niet af naar België. "Dat verandert de koers niet, er staan nog goede renners aan de startlijn. Pogačar had elke koers tot dusver kunnen winnen waar hij aan de start stond, als hij dat had gewild. Maar de koers wordt altijd op dezelfde plek gereden", ligt Pidcock er niet wakker van.

Arnaud De Lie is goed aan het seizoen gestart

Er zijn nog wel toppers die passen voor de Omloop, maar dat hoeft de kwaliteit van de koers niet noodzakelijk aan te tasten. "Het is een breed deelnemersveld dat aan de start staat." Een naam die regelmatig als topfavoriet naar voren komt, is die van Arnaud De Lie. "Arnaud is goed aan het seizoen gestart. Ik heb nog wel niet tegen hem gekoerst", heeft Pidcock nog geen referentiepunt.

De polyvalente Britse renner kan wel enig begrip opbrengen voor die plotse status van De Lie. "Als je met hem naar de aankomst gaan, is het zijn koers om te verliezen. Ik begrijp dat hij daarom wellicht favoriet is."