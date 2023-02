INEOS-Grenadiers-kopman loopt elleboogbreuk op na val in Omloop, ook De Buyst in de lappenmand

De Omloop Het Nieuwsblad heeft al meteen voor heel wat valpartijen en blessures gezorgd. Onder meer Ben Turner en Jasper De Buyst likken hun wonden.

De Brit Ben Turner (23) was voor de Omloop Het Nieuwsblad één van de schaduwfavorieten. De Brit van INEOS-Grenadiers won onlangs een koers in Spanje en maakte ook vorig seizoen al indruk in het Vlaamse voorjaar.

Maar al voor halfweg koers lag de Brit tegen de vlakte en moest hij opgeven. Turner werd naar het ziekenhuis gebracht en daar heeft hij slecht nieuws gekregen. Turner heeft een elleboogbreuk opgelopen.

Hoelang hij in de lappenmand ligt is nog niet duidelijk, maar de kans is klein dat de Brit niet voorjaar nog in een klassieker zal schitteren.

Update: Unfortunately @benjeturner crashed earlier today and was forced to abandon #OHN23.



Imaging at a local hospital showed a fracture to his left elbow. He will not take tomorrow’s start at #KBK23. pic.twitter.com/zGRlyNM52N February 25, 2023

Ook Jasper De Buyst viel in de Omloop. Hij belandde in de graskant en liep een klein breukje op aan zijn neus. De Buyst heeft ook een lichte hersenschudding opgelopen. De sprintloods komt zondag niet aan de start in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Frederik Frison vervangt hem zondag. De Lie zal dus zondag niet kunnen rekenen op De Buyst in een mogelijke sprint in Kuurne-Brussel-Kuurne. Hoelang De Buyst buiten strijd zal zijn is niet duidelijk.