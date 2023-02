'Juniorenstijl' en schitterende sprong in het diepe voor Van Baarle: "Ik werd er nerveus van, tegenstand terecht bang"

Dylan van Baarle en zijn ploeg waren zo sterk dat de tegenstand er wel bang van moet worden. Van Baarle waagde zich in het tussenseizoen aan een sprong in het diepe en dat loont nu al.

De andere teams legden het sterke Jumbo-Visma wel weinig in de weg in de Omloop. "Misschien was de tegenstand bang voor de sterkte van de ploeg, wat misschien wel terecht was. Zes man van de zeven man kwam bij ons van een supergoed trainingskamp in Tenerife."

Ook Van Baarle zelf is al dik in orde. "Het is wel de bedoeling dat er nog procentjes bijkomen. De grote doelen blijven Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix." Zijn overstap van Ineos naar Jumbo-Visma zal hij zich alvast niet beklagen. "Het was een sprong in het diepe om te zien of ik de tactiek van de ploeg snel onder de knie zou krijgen. We zijn met die tactiek al van in november mee bezig."

TRAININGEN VAN HEIJBOER

Ook de persoonlijke aanpak is anders. "Mathieu Heijboer is nu weer mijn trainer. Vorig jaar was het standaard een uurtje meer trainen, maar dat heeft hij er goed uitgekregen." Al kan een renner wel een beetje bang worden van zo'n grote verandering. "Bang is een groot woord, maar ik werd er wel een beetje nerveus van. Omdat ik weinig trainde naar mijn gevoel."

Die onzekerheid was nergens voor nodig, want het was meteen raak in de Omloop. "Ik was pas zeker in de laatste kilometer. Ik wist helemaal geen tijdsverschil. Ik heb geen bordje gezien en in de oortjes kraakte het. Het was 'juniorenstijl'. Dan moet je wel sterk zijn om het uit te schakelen. Ik heb gewoon een tijdrit vanaf de Bosberg gereden."

SPANNENDER DAN VOOR KIJKER

Al had het wel iets aangenamer geweest als hij toch iets van tijdsverschillen geweten had. "Als je de auto's achter je ziet, weet je wel dat het verschil meer is dan vijf seconden. Ik denk dat het spannender was voor mij dan voor de kijker. Als ik voorop ben, weet ik dat de andere jongens de vlucht controleren." En Van Baarle bewees zelf dat hij nog altijd perfect zijn moment kan kiezen in kllassiekers. "Ja, dat is instinct."