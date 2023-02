Sterkste ploeg maakt het schitterend af: Van Baarle volgt Van Aert op erelijst van Omloop op, De Lie knap tweede

Met de Omloop is het nu ook écht begonnen. Ook zonder Van Aert is het duidelijk dat de sterkste ploeg Jumbo-Visma is. Van Baarle bewees zich reeds als versterking en sprong op het juiste moment weg.

Na het op gang trekken van de Vlaamse seizoensopener duurde het niet lang eer de vroege vluchters van de dag zich opwierpen. Dat waren Blouwe, Colman, De Wilde, Wallays, De Vos, Le Berre en Norsgaard. Het zevental kreeg zeven minuten en desondanks begon Juul-Jensen in zijn eentje aan een dwaze tegenaanval. Even later zag de Deen het nutteloze van zijn onderneming in.

Een coup van Jumbo-Visma in het peloton zette iedereen op scherp. Een groep van twintig reed weg, met zes man bij van de Nederlandse formatie. Dat was een eerste prik. Een tweede volgde toen Van Hooydonck samen met Tratnik, Haller, O'Brien, Swift en Wright in de achtervolging ging.

VALPARTIJEN DECLERCQ EN DE LIE

Nadien brak een fase aan met opvallende valpartijen en renners die moesten lossen. Tim Declercq en Arnaud De Lie gingen tegen de grond. Uiterst ongelegen kwam dit voor De Lie, die als één van de topfavorieten aan een inhaalrace moest beginnen. Met Ackermann en Sagan moest zeker geen rekening (meer) gehouden worden, zij moesten passen.

Het verhaal van de vroege vluchters was ondertussen ook voorbij. Met Le Berre dan als uitzondering, want de beloftevolle Fransman hing er nog aan wanneer Van Baarle er met enkele kompanen vandoor ging. Die andere metgezellen waren Jonathan Milan en Florian Vermeersch. Verrassend genoeg kraakten die laatste twee al snel onder het hoge tempo van Van Baarle.

WELLENS ONTBINDT DUIVELS OP DE MUUR

In de aanloop naar de Muur van Geraardsbergen zat Le Berre logischerwijs door zijn krachten heen. Van Baarle dus alleen voorop en dan weet je meestal hoe laat het is. Wellens legde zich nog niet bij de zaken neer en ontbond zijn duivels. Enkel Mohorič kon met hem mee op de Muur en ook zowaar De Lie en Laporte sloten nog aan.

Met Laporte bij de achtervolgers kon Jumbo-Visma het ploegenspel opnieuw spelen. De voorsprong van Van Baarle was niet groot meer, maar hij gaf er niets meer van prijs. Een typisch nummertje à la Van Baarle dus, afgerond met een derde klassieke zege na Dwars door Vlaanderen ('21) en Parijs-Roubaix ('22). Achter hem kwam het nog tot een hergroepering, maar De Lie en Laporte spurtten toch naar plek 2 en 3.