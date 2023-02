Uiteraard trakteert Sagan publiek op zijn handelsmerk in laatste Omloop ... én hij is op zijn hoede voor valpartijen

Peter Sagan is erbij: wat heeft een wielerpubliek nog meer nodig? Zijn handelsmerk kreeg iedereen die naar Gent afzakte, alvast nog eens te zien.

Een wheelie in 't Kuipke: dat mocht niet ontbreken. Het zonnetje scheen bij het vertrek deze ochtend in Gent, maar het voelde toch nogal frisjes aan. Peter Sagan lag niet meteen wakker van de koersomstandigheden. "Tja, we moeten blij zijn met wat we hebben", maakte de man die in principe bezig is aan zijn laatste wegseizoen er geen punt van.

AANKOMEN IN 1 STUK

Het is normaal gezien dus ook zijn laatste Omloop. Het zou mooi zijn als het voor hem een laatste editie in stijl kan worden. "Wanneer ik tevreden zal zijn? Als ik in één stuk de aankomst kan bereiken en als ik het best mogelijke resultaat kan rijden. Dan zal ik al blij zijn."

In zijn glazen bol kijken, is evenwel moeilijk. "Hoe het precies gaat verlopen, kan ik niet voorspellen. Nu voel ik me wel goed", vertelde Sagan voor aanvang van de koers. "We zullen zien hoe het later zal zijn."