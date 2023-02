Soudal Quick-Step geeft niet thuis in Omloop: "Analyse na Luik-Bastenaken-Luik maken zoals Lefevere altijd zegt"

Soudal Quick-Step heeft niet thuisgegeven in de Omloop. Patrick Lefevere zal het niet graag gezien hebben. Voor een verregaande analyse vindt Yves Lampaert het wel nog te vroeg.

Al was Lampaert wel de eerste om toe te geven dat het nog beter moet. "Er is nog werk aan de winkel, hé. Op de Molenberg zat ik nog redelijk goed en op de Muur was alles nog mogelijk. Ik ben even doorgezakt en dan te voet de Muur op moeten is dodelijk."

We hebben ons deel van de pech gehad

Lampaert pleit ook voor verzachtende omstandigheden. "We hebben ons deel van de pech gehad. Tim Declercq valt uit, Florian Sénéchal valt uit. We moesten dan achtervolgen op die zes man. Het was zeker onze dag niet. Ballerini heeft wel nog sterk gereden. Het is wat het is."

Dit leek wel enigszins op het matige team dat ook in het voorjaar van 2022 dikwijls te zien was. Of niet? "We gaan de analyse na Luik-Bastenaken-Luik maken zoals Patrick Lefevere altijd zegt. Na een eerste koers is dat een beetje vroeg." Jumbo-Visma imponeerde dan juist wel, een beetje zoals Quick-Step dat tot enkele jaren geleden deed in de klassiekers. "Ze hebben sterk gereden. Chapeau voor die mannen alleszins."