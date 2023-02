Merlier toptoevoeging klassieke kern Soudal Quick-Step in Parijs-Nice, ambities verduidelijkt: "Het spreekt voor zich"

De klassieke kern van Soudal Quick-Step kreeg het de laatste dagen zwaar. Dat Tim Merlier erbij is, zal voor de jongens die naar Parijs-Nice trekken misschien een geruststelling zijn.

In Parijs-Nice zal Soudal Quick-Step aantreden met een mix van de klassieke kern met andere jongens die bijvoorbeeld in de Emiraten gereden hebben. De selectie voor de 'Koers naar de Zon' bestaat uit Asgreen, Cavaga, Declercq, Lampaert, Merlier, Schmid en Sénéchal.

Ploegleiders Tom Steels en Klaas Lodewyck zullen de renners daar bijstaan. "Het spreekt voor zich dat Tim Merlier onze man zal zijn voor de massasprints. We hebben zijn conditie gezien in de UAE Tour en hebben er vertrouwen in dat hij ook hier kan meedoen", zegt Steels.

PLOEGENTIJDRIT

Het is uiteraard niet enkel in de sprints dat Soudal Quick-Step zich zal willen tonen. "We hebben een ploeg met renners die in verschillende ritten kunnen meedoen voor de prijzen. We hebben er vertrouwen in dat we kunnen vechten voor de zege in de ploegentijdrit, voor het algemeen klassement kunnen we zien hoe ver Mauro Schmid geraakt in de twee zware etappes."