Fabian Cancellara ziet stevige uitdagingen voor Jumbo-Visma: "Dat zal Van Aert niet weer willen"

Jumbo-Visma domineerde in het openingsweekend. Van Baarle was de sterkste in de Omloop, Benoot rondde het werk af in Kuurne-Brussel-Kuurne af.

Jumbo-Visma is sterk aan het voorjaar begonnen, heel sterk. Het Nederlandse team kan een ploeg vol kopmannen opstellen en daar moet Wout van Aert dan nog bijkomen. En dat kan wel eens voor verandering zorgen denkt Fabian Cancellara.

Door Van Aert in ploeg zullen onder meer Benoot en Van Baarle misschien minder vrijheid krijgen, terwijl ze zelf wel de Ronde van Vlaanderen kunnen winnen. Van Aert is al dicht bij winst geweest in de Ronde en wil er dan ook graag winnen.

"Of misschien spelen ze wel opnieuw de kaart van de ploeg en gaan ze voor meerdere opties. Hoe dan ook, Wout zal niet weer tweede of derde willen worden in de Ronde", zegt Cancellara bij CyclingNews.

Twijfels bij Van Aert?

"Het is een mooie situatie voor Jumbo-Visma, maar tevens een uitdaging. Voor Wout is er in elk geval stof tot nadenken. Dat de ploeg zo ontzettend sterk is, dat zal hij leuk hebben gevonden, maar het zorgt misschien ook wel voor gezonde twijfels."

"Hij heeft wellicht het gevoel dat hij nu op stage nog harder zal moeten werken om in topvorm te geraken. Het is duidelijk dat zijn ploeggenoten niet stil hebben gezeten", stelt de Zwitser nog.