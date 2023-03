Marc Sergeant begrijpt de keuze van Wout Van Aert en rakelt een oude gelijkaardige anekdote op

Wout Van Aert zal de Strade Bianche niet rijden. Marc Sergeant vindt dat een slimme zet.

Maandag maakten Jumbo-Visma en Wout Van Aert bekend dat hij de Strade Bianche niet zal rijden. Hij is nog niet in zijn topconditie en zal daardoor in de Tirreno-Adriatico aan zijn seizoen beginnen. Die rittenkoers wil hij gebruiken om in zijn topconditie te raken.

Marc Sergeant begrijpt die keuze. Zo weet hij dat Van Aert er nooit voor spek en bonen bij rijdt. Ook vindt Sergeant dat je van de Strade Bianche niet beter kan worden, want dat is een koers aan heel hoge intensiteit. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat je in de Tirreno-Adriatico wel beter wordt.

In het verleden zat Sergeant eens in een gelijkaardige situatie. Aan de vooravond van Milaan-San Remo in 2003 was Peter Van Petegem wat koortsig. Die wou absoluut nog starten, maar Sergeant stuurde hem naar huis. Enkele weken later won Van Petegem de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.