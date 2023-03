Bakelants stelt zich na forfait voor Strade Bianche nog altijd vragen over Van Aert: "Was dat niet beter geweest"

Geen Strade Bianche, maar wel Tirreno-Adriatico voor Wout van Aert. Een vreemde tactiek vindt Jan Bakelants.

Door ziekte na het WK veldrijden schrapte Wout van Aert de Strade Bianche, maar hij rijdt twee dagen wel Tirreno-Adriatico. Jan Bakelants stelt zich daar toch vragen bij. "Ik vind het raar dat Wout voor een van zijn droomkoersen afzegt", zegt hij Wielerclub Wattage.

Dat Van Aert de Tirreno rijdt vindt Bakelants ook vreemd. "Was het niet beter geweest dat Wout ook voor die wedstrijd had afgezegd? Dan kon hij nog 2 weken langer op hoogtestage blijven en toewerken naar het gewenste niveau", stelt hij.

Dat zou namelijk meer in lijn met de filosofie van de ploeg liggen, die eigenlijk geen koersen meer rijdt als voorbereiding of als inloop, wat met Van Aert in de Tirreno waarschijnlijk wel het geval zal zijn. In de Strade Bianche zou hij wel meteen voluit moeten gegaan zijn.

Geen top Van Aert in het voorjaar?

Volgens Bakelants zal de beste Van Aert dan ook niet te zien zijn in het voorjaar. "Het is altijd maar normaal dat Wout meteen komt meedoen om te winnen. Misschien kan het geen kwaad om de verwachtingen eens wat bij te stellen. Zijn batterij kan niet eindeloos blijven leeglopen."