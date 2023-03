Dat wordt even wennen! Opvallende wijziging in tenue AG2R voor Strade Bianche, wel pech voor Oliver Naesen

AG2R en bruine broeken, het is al jaren een vertrouwd beeld. Maar in de Strade Bianche wordt er een uitzondering gemaakt.

AG2R-Citroën heeft altijd een speciale smaak voor de kleur van hun broeken gehad. Al jaren rijdt de ploeg met opvallende bruine broeken. Verfoeid door velen, ook door Oliver Naesen.

Toen Naesen in 2016 Belgisch kampioen werd was één van zijn eerste reacties tegen ploegmaat Jan Bakelants: "Eindelijk van die bruine broeken vanaf!" Na zijn Belgische titel moest Naesen wel weer een bruine broek aantrekken.

Voor de Strade Bianche komt AG2R-Citroën in samenwerking met hun kledingsponsor Rosti, een Italiaans merk, met een speciale broek. In een soort denim grijs zullen Van Avermaet en co de Italiaanse eendagskoers rijden.

Jammer genoeg voor Naesen is het echter een eenmalige wijziging, hij zal zondag in Parijs-Nice wél in de bruine broeken moeten rijden.