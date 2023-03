Eerste winnaar van Strade Bianche had er weinig zin in: "Geen idee wat ons te wachten stond"

De Strade Bianche wordt zaterdag nog maar voor de 17de keer gereden. De Rus Aleksandr Kolobnev was in 2007 de eerste winnaar.

De Strade Bianche, toen nog de Monte Paschi Eroica, werd in 2007 voor het eerst gereden, zo'n 10 dagen na het WK in Stuttgart. De renners die er aan de start stonden wisten eigenlijk van niets.

"We hadden geen idee wat ons te wachten stond. Ik had er ook weinig goesting in. Op het grind lig je zo op de grond. Te gevaarlijk. Maar mijn ploeg had beslist om eraan deel te nemen en ik stond op de lijst. Mijn mening werd niet gevraagd", zegt Aleksandr Kolobnev, die in 2007 de eerste winnaar werd, bij Het Nieuwsblad.

Samen op de erelijst met grote namen

Kolobnev, die op het WK zilver pakte, was in bloedvorm en voelde zich snel in zijn sas. Hij vatte de slotkilometer als eerste aan met een voorsprong van een minuut. Maar de Rus had de steile klim naar Sienna helemaal verkeerd ingeschat. "Ik heb mij naar boven moeten hijsen", zegt Kolobnev.

De Rus hield uiteindelijk drie seconden over op zijn ploegmaat Ljungqvist. De wedstrijd werd al snel een klassieker, in 2008 won Cancellara er al. De laatste jaren kwamen daar nog Alaphilippe, Van Aert, Van der Poel en Pogacar bij. "In dat lijstje staat toch maar mooi mijn naam", zegt Kolobnev trots.