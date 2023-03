Waarom de Strade Bianche (nog) niet het zesde Monument moet worden

Ieder jaar laait dezelfde discussie in aanloop naar de Strade Bianche weer op, moet het een Monument worden. Maar verdient die koers de status wel al?

De Strade Bianche wint ieder jaar aan belang en aanzien. De Italiaanse eendagskoers levert altijd heroïsche beelden en een spannende koers op. En toch wordt dit jaar nog maar de 17de editie gereden. Die heroïek en historie van de huidige Monumenten heeft de Strade Bianche dus nog niet.

Maar de Strade Bianche is ook deels zoals de Omloop Het Nieuwsblad, niet belangrijk genoeg voor de allergrootsten. Onder meer het forfait van titelverdediger Tadej Pogačar en Wout van Aert tonen dat aan.

© photonews

Als Van Aert ziek was geweest voor de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, stond hij altijd aan de start, zoals hij dat vorig jaar deed in Roubaix na een positieve coronatest voor de Ronde van Vlaanderen. Want die koersen zijn wel belangrijk op een palmares.

Na de carrière van Van Aert zal niet gekeken worden naar hoeveel keer hij de Strade Bianche won, maar wel hoeveel keer hij de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix won.

De Strade Bianche hoeft daarom nog geen (officieel) Monument te worden. Laat de koers eerst nog wat meer groeien en fantastische verhalen opleveren. Over een aantal jaar kan er dus nog eens nagedacht worden over de volgende stap in de status van de Strade Bianche. Of oordeel vooral zelf wat de belangrijkste koersen zijn.