Alweer blessure bij Soudal-QuickStep: Jakobsen moet belangrijke pion missen in Tirreno-Adriatico

Fabio Jakobsen is hersteld van zijn val in Le Samyn. De Europese kampioen moet het in Tirreno-Adriatico wel stellen zonder Michael Mørkøv.

Soudal-Quick Step hoopt de ellende van het openingsweekend en Le Samyn achter zich te laten in Italië. Zaterdag volgt eerst de Strade Bianche, maandag volgt dan de start van Tirreno-Adriatico.

Daarin zijn Julian Alaphilippe en Fabio Jakobsen de speerpunten van de ploeg. Jakobsen kan in de sprint rekenen op Casper Pedersen, Davide Ballerini en Bert Van Lerberghe. Die laatste vervangt Michael Mørkøv, die last heeft van een knieblessure.

"Fabio heeft een sterke lead-out en natuurlijk zullen we voor een ritzege gaan. Het parcours is zwaar, maar we zijn bereid om ons best te doen", zegt ploegleider Davide Bramatti vooraf.

Alaphilippe voor het klassement

Julian Alaphilippe gaat voor het klassement en kan daarbij rekenen op zijn beste maatje Dries Devenyns en Andrea Bagioli. Alaphilippe won al twee ritten in het verleden in de Tirreno.

"We hebben een sterk team met meerdere opties, dus we hopen op een goede week in Italië. Met Alaphilippe en ook Andrea Bagioli, die al mooie dingen liet zien en Frankrijk, hebben we meerdere opties voor de heuvelachtige ritten", klinkt het bij Bramatti.