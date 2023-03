Michel Wuyts stelt zich ondanks wereldtitel in het veld nog veel vragen over Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel staat voor zijn debuut op de weg in de Strade Bianche. En dat pas een maand na zijn wereldtitel in het veld.

Het WK veldrijden in Hoogerheide is net geen maand geleden. Na een korte rustpauze en een stage in een hoogtehotel in Denia staat Mathieu van de Poel zaterdag aan de start van de Strade Bianche.

Michel Wuyts was echter niet overtuigd tijdens het veldritseizoen van Van der Poel. "Ik neem aan dat zijn niveau opgekrikt is. Dat moet ook. Ondanks zijn vijfde wereldtitel miste ik in december en januari die verbluffende overheersing van weleer", zegt hij bij HLN.

Of had Van der Poel het allemaal vooraf zo gepland, in functie van de weg? Dat kan dus zaterdag al blijken. In de Strade Bianche. Daar moet Van der Poel het opnemen tegen onder meer Julian Alaphilippe en Tom Pidcock.

Volgens ploegmanager Roodhooft en Van der Poel zelf verliep de voorbereiding in aanloop naar de Strade Bianche alleszins goed. Maar of we de beste Van der Poel al zullen zien?