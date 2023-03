Tiesj Benoot wikt en weeg de kansen van zichzelf en Jumbo-Visma in de Strade Bianche na het forfait van Wout Van Aert

Tiesj Benoot is zaterdag de enige kopman bij Jumbo-Visma. Dat komt door het forfait van Wout Van Aert.

Normaal zouden erbij Jumbo-Visma 2 kopmannen in de Strade Bianche geweest zijn, maar Wout Van Aert stelde zijn competitiestart uit. Daardoor Tiesj Benoot de enige kopman nog.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Benoot dat dat voor hem een groot verschil maakt. Hij reed zonder Van Aert wel zijn beste uitslagen bij Jumbo-Visma, maar hij is er wel 100% van overtuigd dat het beter is om Van Aert erbij te hebben. Zeker in wedstrijden als de Strade Bianche en de monumenten. Benoot vindt dat ook voor Van Aert. Zo hoeft Van Aert niet meer op alles te reageren.

Qua tactiek is er wel een verschil. In Kuurne-Brussel-Kuurne viel Jumb-Visma nog op 90 à 100 km van de streep aan, maar Benoot zal dat als enige kopman niet doen.

Ook zal Jumbo-Visma met andere verwachtingen aan de start staan. Met Van Aert aan de start gaan ze altijd voor de winst. Benoot vertelde dat ze nu al met een podiumplaats tevreden zullen zijn.