Tom Dumoulin heeft een nieuwe functie beet: "We wisten dat hij nog graag in de wielerwereld actief wou blijven"

Tom Dumoulin heeft een nieuwe functie. Hij wordt ambassadeur van het na-Girocriterium van Maastricht.

De organisatie maakte het nieuws van Tom Dumoulin in een persbericht zelf bekend. Hij zal ambassadeur van het na-Girocriterium van Maastricht worden.

"We wisten dat Dumoulin nog graag in de wielerwereld actief wou blijven", klonk het in het persbericht. "Dat was voor ons een reden om hem daarover te benaderen. De voorzitter Raoul van Dort is dan met Dumoulin in gesprek gegaan."

Uit dat gesprek is dan de functie van ambassadeur gekomen. Welke rol Dumoulin exact zal krijgen, is nog niet bekend. Daarover zijn nog enkele gesprekken aan de gang.

Dumoulin is zelf afkomstig uit Maastricht en won het na-Girocriterium 3 keer. Dit jaar zal het criterium op vrijdag 2 juni doorgaan. Dat is de 1e vrijdag na de Giro.