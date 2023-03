Voorbeschouwing Strade Bianche: Wie klopt topfavoriet Van der Poel en wat doet Jumbo-Visma zonder Van Aert?

De Strade Bianche is ieder jaar een van de mooiste koersen van het jaar. Heel wat renners komen niet aan de start, maar er is toch nog een erg mooi deelnemersveld.

Vorig jaar legde Tadej Pogańćar de Strade Bianche al op 50 kilometer van de streep in een definitieve plooi. De Sloveen start dit jaar niet, hij kiest voor Parijs-Nice die een dag later start. Ook Wout van Aert, de winnaar in 2020, is er niet bij.

Parcours

De vele grindstroken maken de Strade Bianche uniek in zijn soort, al proberen andere koersen dat de laatste jaren wel te kopiëren. Onderweg zijn er elf grindstroken, met vooral de Monte San Marie (1km aan 10,3%) op 40 kilometer van de streep.

Onderweg zijn er ook nog beklimmingen die niet op grind worden gereden. Ook de beklimming naar de Piazza del Campo, de Via Santa Caterina, is nog een beproeving met 500 meter aan 13,7% gemiddeld en pieken tot 20%.

Favorieten

Mathieu van der Poel is bij afwezigheid van Wout van Aert en Tadej Pogańćar dé topfavoriet. Zonder de twee zal iedereen wel naar hem kijken, maar Van der Poel won in 2021 al en heeft dus al de ervaring.

Ook Julian Alaphilippe, die vorig jaar zwaar viel in de Strade Bianche, won in 2019. De voormalige wereldkampioen won afgelopen weekend in Frankrijk en lijkt wel in orde te zijn. Maar het zal de vraag zijn of hij goed genoeg kan zijn om bijvoorbeeld Van der Poel te volgen.

Tom Pidcock toonde in de Algarve dat hij in orde is en sprintte in de Omloop naar plek vijf. Bij zijn debuut in 2021 werd Pidcock al meteen vijfde in de Strade Bianche, de wedstrijd moet hem dus zeker liggen en de tijd lijkt rijp voor een mooie overwinning.

© photonews

Tiesj Benoot, winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, won de Strade in 2018 en is de vooruitgeschoven man bij Jumbo-Visma. Ook Tim Wellens was mee in de goede ontsnapping in KBK en werd in 2017 al eens derde. Bij UAE Team Emirates lijkt hij weer een nieuw elan gevonden te hebben.

Bahrain-Victorious heeft met Matej Mohoric en Pello Bilbao (5de vorig jaar) twee troefkaarten. Quinn Simmons (Trek-Segafredo) werd vorig jaar zevende en won dit jaar al een rit in San Juan. Bij zijn debuut, op zijn 19de, maakte Simmons al indruk.

Bij Jumbo-Visma moet ook Atilla Valter in de gaten gehouden worden. De Hongaarse kampioen werd vorig jaar vierde bij zijn debuut en hielp dit jaar Vingegaard aan de zege in O Gran Camino en werd zelf vierde in het eindklassement.

Onze sterren

*** Mathieu van der Poel & Tom Pidcock

** Julian Alaphilippe, Tiesj Benoot & Tim Wellens

* Pello Bilbao, Atilla Valter, Quinn Simmons & Matej Mohoric