Tactiek Jumbo-Visma in Strade Bianche roept vragen op, Tiesj Benoot blijft met dubbel gevoel achter

Jumbo-Visma was net als in de Belgische koersen de ploeg met de meeste renners vooraan. Benoot eindigde nog op het podium, maar van echt samenwerken met zijn ploegmaat Valter was er niet echt sprake.

Tiesj Benoot eindigde als derde in de Strade Bianche, maar er had wel meer in gezeten vindt hij. Hij blijft dan ook achter met een dubbel gevoel.

"Nu is er nog wat ontgoocheling, morgen maakt die ontgoocheling misschien plaats voor trots", citeert Het Nieuwsblad hem.

Benoot gaf ook toe dat de samenwerking met zijn ploegmaat Valter beter kon tijdens de koers, al wil hij de koers eerst eens herbekijken om daar helemaal een voordeel over te vellen.

"Het was gewoon een fout van ons allebei dat er niemand mee was met Pidcock. Volgens mij waren we alle twee bij de beste renners in de koers. Dat hebben we bewezen. Jammer dat we dat uiteindelijk niet kunnen verzilveren", zegt Benoot nog.

Benoot was ook onder de indruk van winnaar Pidcock, zeker met zo'n lange solo. "Hij is geen enkele keer stilgevallen." De beste heeft dan ook gewonnen vindt Benoot.