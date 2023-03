Tim Wellens staat voor een hectisch weekend: het wordt een race tegen de tijd.

Tim Wellens is een van de renners die de dubbel Strade Bianche - Parijs-Nice rijdt. Zo wordt het een hectisch weekend voor hem.

Zaterdag rijdt Tim Wellens de Strade Bianche. De aankomst wordt rond 16.30 voorzien. Nog geen 24 uur later start hij in Parijs-Nice. Zo worden het drukke dagen voor Wellens en mogelijk neemt hij een risico.

Bij Het Nieuwsblad besefte Wellens dat risico. Hij zal tijdens de nacht van zaterdag op zondag weinig slapen. Daardoor kan hij gemakkelijker ziek worden. Niet ideaal voor het voorjaar waarin hij nog tot Luik-Bastenaken-Luik doorgaat.

Voor de verplaatsing zal Wellens zaterdagavond een lijnvlucht vanuit Rome nemen. In principe is hij dan om 10 voor middernacht in Parijs. Het oorspronkelijke plan was om een privévlucht in Siena te nemen, maar door problemen met de regionale luchthaven daar is dat plan in het water gevallen.

Wellens vertelde dat de ploeg geen risico wou nemen en dat het een 2e vlucht voor zondag heeft geboekt. Dat is voor het geval dat Wellens de vlucht van zaterdagavond zou missen. Dat zou wel betekenen dat Wellens het in de Strade Bianche goed zou gedaan hebben. Volgens hem is dat misschien zelfs het beste scenario.