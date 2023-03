Weg ploegsfeer? Demi Vollering pakt Strade Bianche voor ploeggenote Lotte Kopecky met ultieme jump

Na haar overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad stond Lotte Kopecky als topfavoriete aan de start van de Strade Bianche om zichzelf op te volgen. Zoals wel vaker geen grote ontsnapping, maar vier rensters reden wel even weg.

Op zo’n 50 kilometer van de streep ging de Nederlandse Swinkels er wel alleen vandoor. Zij reed weg van het peloton en kreeg zo’n 10 kilometer later het gezelschap van de Amerikaanse Faulkner. De Amerikaanse reed enkele kilometers verder wel de Nederlandse eraf.

Faulkner reed al maar verder weg en pakte bijna 2 minuten op het peloton. In het peloton kon Vollering zich afscheiden van de rest, maar zij werd plots opgeschrikt door een paard, dat plots voor haar rende.

Vollering kreeg het gat niet alleen dicht en op de laatste grindstrook reed Kopecky weg van andere achtervolgsters die haar niet konden volgen. Kopecky kwam bij Vollering en samen kwamen in de laatste 800 meter, op de Via Santa Caterina, bij Faulkner.

Vollering nam de kop op de slotklim en Kopecky beet zich vast in het wiel. Net als vorig jaar dook Kopecky binnenkant bocht onder door eenmaal boven. Kopecky en Vollering sprintten naar de meet en ze gingen samen naar de streep. Uiteindelijk smeet Vollering haar wiel nog naar de meet en pakte de overwinning, voor Kopecky.

Kopecky en Vollering bleven even in het ongewisse, maar uiteindelijk werd Vollering uitgeroepen tot winnares. Vollering en Kopecky gunden elkaar na de meet geen blik, maar uiteindelijk kon er toch nog een knuffel van af. Of het nog goed zit met de ploegsfeer bij SD-Worx is maar de vraag.

Demi Vollering WINS STRADE BIANCHE in front of Lotte Kopecky! 1-2 by the SD Worx ladies who sprinted against each other! Absolutely epic moment in Piazza del Campo. #StradeBianche pic.twitter.com/lrvbChJ8zx