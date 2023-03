José De Cauwer ziet een geweldig voorjaar tegemoetkomen: "Velen zullen al twijfelen"

De Strade Bianche was weer om duimen en vingers van af te likken. José De Cauwer denkt ook dat de rest van het voorjaar zo zal zijn.

Tom Pidcock voerde in de Strade Bianche een knap nummer op en won na een solo van bijna 25 km. José De Cauwer vertelde aan Sporza dat hij de zege van Pidcock straffer vindt dan die van Pogacar vorig jaar. "Wat hij deed, is iets dat bijna altijd mislukt. Ook is er zoveel aan voorafgegaan. Daardoor is het ook indrukwekkender", aldus De Cauwer.

In de Strade Bianche kregen we opnieuw een mooie koers. De Cauwer denkt dat dat voor de rest van het voorjaar ook zo zal zijn. "We zullen de komende weken sowieso onze duimen en vingers kunnen aflikken", was hij duidelijk.

Al denkt De Cauwer dat niet iedereen op het einde van het voorjaar tevreden zal zijn: "Ik denk dat er al velen gaan beginnen twijfelen. We moeten nog beginnen en er zijn al heel veel twijfels bij veel ploegen en renners, terwijl Tadej Pogacar en Wout Van Aert er nog moeten bijkomen."

Zo was het bij Mathieu van der Poel nog niet optimaal, maar De Cauwer denkt dat dat dankzij de Tirreno-Adriatico in orde zal komen. Soudal Quick-Step heeft mogelijk wel een probleem. Zo was Julian Alaphilippe niet in de finale te zien. "We zullen moeten afwachten wat Yves Lampaert en Kasper Asgreen in de komende wedstrijden zullen doen. En anders zal Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken Luik de meubelen weer moeten komen redden", besloot De Cauwer.