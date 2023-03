Tim Merlier dankt zijn ploeg na een zege in Parijs-Nice: "Hij zette alles op alles voor mij"

Tim Merlier heeft in Parijs-Nice een nieuwe zege gepakt. Hij ronde het werk van zijn ploegmaats af.

De hele dag controleerde Soudal Quick-Step de openingsrit van Parijs-Nice. Het doel was om met Tim Merlier de sprint aan het einde te winnen. Ze slaagden in hun opzet en Merlier was in de sprint duidelijk de sterkste tegen andere elitesprinters.

"Ik werd op mijn wenken bediend door een uitstekende lead-out van mijn team", was Merlier in het flashinterview vol lof over zijn ploegmaats. "Ze geloofden echt in mij en Kasper Asgreen zette alles op alles om mij in een juiste positie af te zetten. Ons teamwerk was vandaag onbeschrijflijk goed."

Om tot een sprint te komen, was niet de gemakkelijkste opgave. Onderweg waren er enkele korte steile klimmetjes. Die moest Merlier zien te overleven. "Het was inderdaad een hele zware dag", bevestigde Merlier. "Je voelde de nervositeit in het peloton, maar gelukkig kon ik de laatste steile klim overleven."

Merlier rijdt nog maar sinds 2023 voor Soudal Quick-Step, maar zit wel al aan 4 zeges (plus nog een ploegentijdrit in de UAE Tour). "Het voelt aan als een droom en ik ben blij dat ik dit voor mijn nieuwe ploeg kan betekenen", besloot hij.