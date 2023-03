Ploegleider kreeg heel duidelijke instructies van Wout van Aert in tijdrit in Tirreno-Adriatico: "Ik weet dat het moeilijk is"

Wout van Aert reed met de openingstijdrit in Tirreno-Adriatico zijn slechtste tijdrit in 10 jaar. Maar dat was allemaal vooraf gepland.

Wout van Aert eindigde in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico 45ste op 1'14" van winnaar Filippo Ganna. Maar dat was allemaal vooraf gepland door Jumbo-Visma.

De organisatie bepaalde via loting de volgorde waarin ploegen mochten startten in de tijdrit van Tirreno-Adriatico. Maar de ploegen mochten dan zelf kiezen welke renner ze wanneer lieten starten.

Wout van Aert startte zo al als zevende in de tijdrit. "De reden dat hij vroeg startte, is omdat Wout snel terug wilde zijn in het hotel. Lekker vroeg masseren, eten en ondertussen de tijdrit kijken op televisie", zei ploegleider Arthur van Dongen bij In de Leiderstrui.

Van Aert wou absoluut niet naar de hotseat

Van Dongen kreeg dan ook duidelijke instructies van Van Aert. "Een leuk detail, want Wout zei tegen mij: Ik weet dat het moeilijk is, maar probeer me te coachen dat ik niet de snelste tijd heb. Ik wil niet naar de hotseat. Dat geeft wel aan hoe hij dat indeelt en aanvoelt."

Van Aert was uiteindelijk vijf seconden trager dan de Duitser Niko Denz, die als vijfde was gestart. Missie geslaagd dus voor Van Aert en Jumbo-Visma.