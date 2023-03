📷 José De Cauwer dient Nathan Van Hooydonck op een ludieke wijze van antwoord

Na de 2e etappe in Parijs-Nice was er tussen José De Cauwer en Nathan Van Hooydonck een relletje ontstaan. De Cauwer heeft de dag nadien op een ludieke wijze van antwoord gediend.

In de finale van de 2e etappe in Parijs-Nice werd er wat geduwd. Onder meer Nathan Van Hooydonck was erbij betrokken en hij deelde een duw uit. José De Cauwer zei dat hij dat niet mag doen: "Je moet daar echt mee oppassen. De VAR kijkt immers mee."

Van Hooydonck diende De Cauwer van antwoord: "Ik werd zelf geduwd. De Cauwer heeft volgens mij al lang niet meer gekoerst en heeft duidelijk een bril nodig."

De Cauwer kwam tijdens de ploegentijdrit de dag nadien nog eens terug op het voorval. "Ik wil me toch een beetje excuseren. Die duw had ik niet gezien", klonk het. Al wil De Cauwer hem wel waarschuwen: "Hij mag er niet over gaan."

Ook reageerde De Cauwer ook nog op de tweet van Van Hooydonck. Hij zette namelijk een skibril op: "Kijk, nu heb ik wel een bril."