Fabio Jakobsen looft na de zege in de Tirreno-Adriatico ploegmaat: "Door hem was ik heel fris"

Fabio Jakobsen heeft in de Tirreno-Adriatico een nieuwe zege geboekt. Hij pakte de 2e etappe en loofde nadien zijn lead-out.

In Follonica lanceerde Fernando Gaviria als 1e zijn sprint. Eerst leek hij te winnen, maar Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen remonteerden hem nog op de streep. Met een ultieme jump won Jakobsen de 2e etappe in de Tirreno-Adriatico. "Zijn timing was echt goed", vertelde Jakobsen na de streep in het flashinterview. "Ik zat nog in het wiel van Bert Van Lerberghe en wou eigenlijk aangaan."

Jakobsen koos er uiteindelijk voor om nog wat langer te wachten. Van Lerberghe vervangt Michael Morkov als laatste man in de lead-out, omdat de Deen ziek is, maar Jakobsen was achteraf zeer tevreden: "Hij is een grote sterke kerel die veel wind vangt. Daardoor kwam ik heel fris aan de laatste 300 meter."

Voor Jakobsen is het zijn 2e zege van het seizoen, terwijl teambaas Patrick Lefevere vond dat hij er al 3 meer had kunnen gewonnen hebben. "Ik doe mijn best, maar je moet de kansen krijgen en ze pakken. Deze rit was zo'n kans en ik ben blij dat ik ze heb kunnen pakken."