Jasper Philipsen sprint voor de 1e keer dit seizoen mee: "We moeten nog wennen aan elkaar"

Jasper Philipsen is in de 2e etappe van de Tirreno-Adriatico 2e geworden. In zijn 1e spurt van het seizoen kwam hij net tekort.

In de massasprint op het einde van de 2e rit in de Tirreno-Adriatico ging Fernando Gaviria snel aan. Jasper Philipsen reageerde als 1e en Fabio Jakobsen volgde in zijn zog. Uiteindelijk was het Jakobsen die nog de beste jump in huis had en zo de rit won.

Achteraf had Philipsen geen spijt van zijn beslissing om achter Gaviria aan te gaan. "Als ik een seconde langer wachtte, dan zou Gaviria gewonnen hebben", vertelde de Belg aan Belga. "Iemand moet gewoon aanzetten. Dat weet je."

Voor Philipsen was het de 1e sprint van het seizoen. Hij was tevreden over zijn lead-out: "Maar we zoeken met de lead-out nog wat automatismen. Al draaide het wel al goed. Zeker ook met Ramon Sinkeldam als laatste man. Hij deed jaren hetzelfde voor Arnaud Démare en hem moet je niets meer leren. Alleen moeten we nog wennen aan elkaa, maar dat zal wel in orde komen."