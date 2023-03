Jonas Vingegaard deelt in Parijs-Nice een tikje aan Tadej Pogacar uit: "Had op nog meer gehoopt"

In het algemeen klassement van Parijs-Nice hebben Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar haasje-over gedaan. De Deen heeft na 3 ritten een kleine voorsprong op zijn Sloveense opponent.

In de 1e en 2e rit van Parijs-Nice verzamelde Tadej Pogacar bonificatieseconden. Zo had hij 12 seconden voorsprong op zijn concurrenten voor het algemene klassement en dus ook Jonas Vingegaard.

In de ploegentijdrit had Pogacar een minder sterke ploeg dan Vingegaard. De Sloveen beperkte nog de schade, maar moest 23 seconden toegeven op Jumbo-Visma en Vingegaard. Zo heeft Pogacar 11 seconden achterstand op de Deen. Hij is na 3 ritten de 1e klassementsrenner in de stand.

Na de rit was Vingegaard natuurlijk tevreden over de bonus die hij op zijn concurrenten had kunnen pakken. "We hadden wel op nog meer voorsprong gehoopt. Elke seconde telt immers, maar ik ben tevreden met de ploegentijdrit", vertelde Vingegaard in het flashinterview.

Na de rit van woensdag zal het klassement er opnieuw helemaal anders uitzien, want dan volgt een aankomst bergop. Het is de vraag of Vingegaard zijn voorsprong op Pogacar en de andere concurrenten zal kunnen behouden. Of hij kan ze misschien uitbreiden. Het antwoord wacht na de finish in La Loge des Gardes (6,8 km aan 7%).