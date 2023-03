Waarom Wout van Aert een echte tijdritspecialist is en zijn resultaat in de Tirreno-Adriatico zo uitzonderlijk is voor hem

Wout van Aert werd in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico 44ste. Dat is voor Van Aert een van zijn slechtste prestaties ooit tegen de klok.

Waar Wout van Aert ook start in een tijdrit doet hij altijd wel mee voor de top tien of de zege. Maar niet in Tirreno-Adriatico. Zijn vroege startuur en het regenweer zorgden ervoor dat Van Aert net niet met de handrem opreed.

Van Aert wou immers niet naar de hotseat en reed daarom één van zijn slechtste tijdritten ooit. Van Aert reed in zijn carrière al 28 tijdritten en deed nog maar twee keer slechter.

Slechts twee keer een minder resultaat

Van Aert deed enkel in de tijdrit in de Baloise Belgium Tour van 2013 (83e) en in proloog van de Sint-Martinusprijs in 2012 (54ste). Voor de rest deed Van Aert altijd beter, al eindigde hij slechts drie keer nog buiten de top tien.

In de proloog van de ZLM Tour in 2014 werd Van Aert 32ste, in de proloog van de Baloise Belgium Tour in 2015 werd hij 16de en in BinckBank Tour in 2017 werd hij 14de. In zijn andere 23 van de 28 tijdritten eindigde Van Aert dus in de top tien en hij won er daar maar liefst negen van.

Worst results for 🇧🇪Wout van Aert in ITTs/Prologues:



83 |🇧🇪Baloise S3 '13

54 |🇧🇪Sint Martinusprijs Prologue '12

44| 🇮🇹TIRRENO ADRIATICO S1 '23

32 |🇳🇱ZLM Prologue '14

16 |🇧🇪Baloise Prologue '15

14 |🇧🇪BinkBank Tour S2 '17

9 |🇳🇱ZLM Tour S1 '16

6 |🇧🇪Nationals '17

6 |🇯🇵Olympics '21 — Prince of Stats - Dan (@Prince_of_Stats) March 6, 2023

Bron: ProCyclingStats