🎥 Tadej Pogačar deelt meteen een stevige tik uit in eerste bergrit in Parijs-Nice, Vingegaard stort in de slotkilometer in

In Parijs-Nice heeft de eerste bergrit meteen spektakel opgeleverd. Tadej Pogačar heeft de dubbel gepakt, Vingegaard is zijn voorsprong van na de ploegentijdrit alweer kwijt.

Na twee sprints en een ploegentijdrit was het eindelijk de klimmers in Parijs-Nice. De slotklim, La Loges des Gardes, was 6,8 kilometer lang aan 7% gemiddeld. Zeven renners, met daarbij bolletjestrui Gregaard, kozen voor de aanval.

Het peloton brak meerdere malen in stukken en onder meer Vingegaard liet zich een keer vangen op zo'n 80 kilometer van de meet. Alles kwam toch weer samen even later.

De vluchters hielden het vol tot op 14 kilometer van de meet, net voor de voet van de slotklim. UAE voerde het tempo op op de slotklim en op vier kilometer van de streep gooide Vingegaard de knuppel in het hoenderhok. Pogačar was meteen mee, maar de Sloveen nam niet over.

Pogacar haalt de hamer boven, Vingegaard stort in

De twee werden weer ingerekend en toen zag Gaudu zijn moment gekomen om aan te vallen. De Fransman kreeg meteen 20 seconden, maar uiteindelijk was het toch Pogačar die in de tegenaanval ging. Vingegaard was niet mee, leek naar Pogačar toe te rijden, maar kwam niet dichter dan 10 meter.

Pogačar en Gaudu reden samen naar de meet en sprintten nog voor de zege. Pogačar pakte de dubbel, Gaudu werd tweede. Vingegaard stortte helemaal in de laatste kilometer en verloor nog 43 seconden op Pogačar. In het klassement lijkt de eindwinnaar nu al bijna bekend.

🚴🇫🇷 | Tadej Pogacar is de beste op de La Loge des Gardes. Hij klopt David Gaudu en deelt een enorme dreun uit aan Jonas Vingegaard, die 43 seconden later binnenkomt! 🇸🇮🥇 #ParisNice



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/wCbMyntPVT — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 8, 2023

🚴🇫🇷 | Pogacar lost Vingegaard en gaat samen met Gaudu strijden om de winst! #ParisNice



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/oZgNoYlAla — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 8, 2023

