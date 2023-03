Patrick Lefevere stelt deadline voor strijd tussen Merlier en Jakobsen richting Tour de France

Twaalf overwinningen telt Soudal-QuickStep. Daarvan waren er vier voor Tim Merlier en twee voor Fabio Jakobsen.

Patrick Lefevere mag dan niet tevreden zijn over de seizoensstart in Vlaanderen van Soudal-QuickStep, qua sprintzeges doet geen enkele ploeg het beter.

Daarvoor mag hij Tim Merlier en Fabio Jakobsen hard bedanken. “Tim en Fabio lopen mekaar niet voor de voeten. In plaats van mekaar onder druk te zetten, nemen ze net druk bij mekaar weg. Tim zit aan vier zeges, Fabio heeft er nu twee, maar wij zetten geen streepjes”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De twee willen allebei naar de Tour de France, maar daarover wordt nu nog niet beslist. De deadline ligt elders. “Of ze de beste sprinters ter wereld zijn? Ik hoop het, maar het is nog te vroeg in het seizoen om daarover te oordelen. Wie er naar de Tour mag, beslissen we na de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland.”