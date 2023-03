Pogacar draait rollen om met Vingegaard: "Perfect gedaan!"

Tadej Pogacar verloor tijd op Jonas Vingegaard in Parijs-Nice. Toch voelt hij zich de morele winnaar na de ploegentijdrit.

De nieuwe regels van de ploegentijdrit in Parijs-Nice draaiden mooi in het voordeel van Tadej Pogacar uit. Hij verloor wel tijd, maar lang niet zoveel als verwacht werd.

De renner van UAE Team Emirates staat nu als vijfde in de klassering op elf seconden van Jonas Vingegaard. En daar is hij best tevreden mee.

“Ik denk dat ik perfect sta gerangschikt voor de rest van deze koers”, klonk het achteraf. “Ik heb er echt van genoten. Op de manier zoals we vandaag reden, vind ik het een leuke discipline.”