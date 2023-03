Valter heeft nog wat te zeggen na ruzie met Benoot tijdens de Strade Bianche

Tiesj Benoot was niet blij met zijn ploegmaat Attila Valter. Benoot maakte tijdens de Strade Bianche een duidelijk wegwerpgebaar naar Valter.

Benoot was niet blij dat Valter terug naar zijn groepje reed, omdat hij zo andere renners terug in de koers bracht. “Ik heb die groep niet teruggebracht, dat zou een amateuristische move zijn”, zegt Valter erover aan Eurosport.

“Ik wachtte tot de concurrentie moe was en ben er toen alleen naartoe gesprongen. Ik heb Tiesj zijn gebaar ook niet gezien, maar uiteindelijk was het duidelijk dat hij de situatie niet helemaal begreep.”

Valter wil nog eens de nadruk leggen op het feit dat hij geen egoïstische coureur is, want dat verwijt kreeg hij de voorbije dagen geregeld te horen uit verschillende hoeken. Hij begrijpt wel dat dit een gemiste kans was voor Jumbo Visma.