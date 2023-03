Zo klein was het verschil met geel voor Nathan Van Hooydonck: "Moest mijn benen stilhouden"

Nathan Van Hooydonck is fantastisch aan het seizoen begonnen. Maar ook in Parijs-Nice moest hij nipt de duimen leggen.

Nathan Van Hooydonck strandde dinsdag op amper 1 seconde van de gele trui in Parijs-Nice. “Ach, als je in deze ploeg rijdt, weet je dat eigenbelang niet bestaat. Het gaat erom dat Jumbo Visma wint”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Van Hooydonck had graag een dagje in het geel gereden, maar dat is eigenlijk niet waarvoor hij naar rittenkoers kwam. Het was de eerste keer dat hij een ploegentijdrit won en daar was hij heel tevreden mee.

Toch wou hij nog wat forceren. “Ik wou eigenlijk nog over Jonas Vingegaard gaan, maar ik zat aan de verkeerde kant van zijn wiel. Dus moest ik mijn benen stilhouden. Ach, het is een superploeg om in te rijden.”