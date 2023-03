🎥 Ook in Parijs-Nice is Jumbo-Visma aan het feest met Olav Kooij, Pogacar ziet Gaudu dichterbij komen na akkefietje

De vijfde rit van Parijs-Nice begon pittig met twee klimmetjes van tweede categorie en daarna ook nog een klim van derde categorie. Bergkoning Gregaard en Dujardin waren de enigen die zich aan een ontsnapping waagden.

Maar na de eerste drie beklimmingen, waar hij de volle buit pakte, wachtte Gregaard op het peloton en liet hij Dujardin alleen vooraan. Die reed nog zo'n 60 kilometer alleen, maar op zo'n 90 kilometer van de meet was het ook voorbij voor hem.

Tijdens de bonificatiesprint op 52 kilometer van de streep liet Pogacar zich vangen door Groupama-FDJ. Démare ging aan voor Gaudu, alles lijkt weer bijgelegd tussen de twee kemphanen. Démare deed vervolgens de deur dicht voor Pogacar.

Gaudu pakte 6 seconden, Pogacar pakte er twee. Gaudu komt zo tot op 6 seconden van Pogacar in de stand. Pogacar leek nadien niet echt gediend van de actie van Démare en keek hem wat vragend aan.

🏁 53km

🟢 Sprint intermédiaire 🟢

📍 Col du Devès



1️⃣ 🇫🇷@DavidGaudu, 6pts, 6''

2️⃣ 🇫🇷@ArnaudDemare, 4pts, 4''

3️⃣ 🇸🇮@TamauPogi, 2pt, 2''



🇫🇷@DavidGaudu revient à 6’’ de 🇸🇮@TamauPogi au classement général.

🇫🇷@DavidGaudu is now 6'’behind 🇸🇮@TamauPogi in the GC.#ParisNice pic.twitter.com/sP9fIEYBp1