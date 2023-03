🎥 Pogačar over incident met Gaudu en Démare voor bonificatieseconden: "Toen maakte ik een fout"

Tadej Pogačar beleefde een relatief rustige dag in de vijfde etappe van Parijs-Nice. Maar hij moest toch enkele seconden toegeven op Gaudu bij een bonificatiesprint.

"Het was een leuke dag vandaag. Ik heb genoten van mijn eerste dag in de gele trui. Ook reden we eindelijk een dag in de zon en was er weinig stress", zei Pogacar in het flashinterview. Toch was er even spanning bij de bonificatiesprint.

Verloren seconden bij bonificatiesprint

Net zoals in de eerste etappes ging Pogacar weer vol voor de bonificatieseconden op 53 kilometer van de streep. Maar Gaudu pakte de volle buit voor zijn ploegmaat Démare. Pogacar pakte slechts twee seconden en ziet Gaudu tot op seconden komen in het klassement.

"Voordat de klim begon, was de spanning al aan het toenemen. We zagen dat veel jongens er voor wilden gaan. Het zijn immers gratis seconden. Toen maakte ik een fout", zegt Pogacar.

"Ik wilde namelijk via de rechterkant inhalen, maar daar was geen ruimte. Vandaag zijn het dus maar twee seconden geworden, maar dat is niet zo slecht", besloot de Sloveen.