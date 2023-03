Prelude voor Ronde? Belgische ploegmaat herkent én komt met lof: "Pogačar favoriet in alle klassiekers waar hij start"

Wees gewaarschuwd, kandidaat-winnaars voor de Ronde. Als Tadej Pogačar in deze vorm straks afzakt naar Vlaanderen, mag de rest de borstkas natmaken.

Spelen met de camera's en met de pedalen, dat doet de tot dusver oppermachtige Sloveen alvast in Parijs-Nice. Voor Tim Wellens is er sprake van een herkenbaar patroon. "Dit hebben we ook al van Tadej gezien in de Ruta del Sol. Hij rijdt rond met de vingers in de neus", zegt de Belg over zijn kopman aan Het Laatste Nieuws.

COMPLETE KAMPIOEN

Wellens kan dan ook alleen maar vol lof praten over zijn ploegmaat. "'Pogi' is iemand die álles kan. Hij rijdt goed bergop, goed bergaf, goed op het vlakke, goed tegen de klok. Hij kan goed positioneren, goed wringen." Kortom: hij is een complete superkampioen.

Dat pakket aan capaciteiten zal zeker nog van pas komen in het opvullen van zijn palmares. "Dat maakt hem niet enkel hier favoriet, in zijn eerste grote doel van het seizoen. Maar straks ook in alle klassiekers waarin hij aan de start verschijnt."