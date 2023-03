Vingegaard blijft strijdvaardig na tik van Pogačar in Parijs-Nice, maar hij weet ook wat echt telt dit seizoen

Jonas Vingegaard heeft nu ook zelf gereageerd op zijn verlies in de vierde rit van Parijs-Nice. De Deen viel eerst zelf aan, maar kon nadien een aanval van Pogačar niet beantwoorden.

Vingegaard toonde zich voor aanvang van de vijfde rit in Parijs-Nice een waardige verliezer. "Tadej was gewoon beter dan mij, hij verdiende het om te winnen. Ik breng mijn felicitaties over aan hem. Het was imponerend wat hij deed", zei Vingegaard.

"Om eerlijk te zijn: hij was gewoon beter, simpel. Ik had het misschien iets anders kunnen aanpakken, maar hij reed me er alsnog af. Tadej was sterker."

Parijs-Nice zal uitslag in de Tour niet bepalen

Maar Vingegaard blijft wel strijdvaardig en weet ook dat Parijs-Nice niet de rest van zijn seizoen zal bepalen. "Natuurlijk wilde ik voor de zege gaan hier, dus ik ben wel een beetje ontgoocheld."

"Maar dit is niet de Tour de France en dit gaat ook niet de uitkomst van de Tour bepalen. Ik geef het zeker nog niet op. De weekendritten zijn zwaar en ik ga het zeker nog een keer proberen. Ik doe mijn best en dan zien we wel wat er mogelijk is."