Volgens Tim Merlier wordt het overleven in de laatste kans voor de sprinters in Parijs-Nice

Tim Merlier won de eerste rit in Parijs-Nice met overmacht. In de tweede sprint kwam hij er niet echt uit door een chaotische finale, maar donderdag hoopt hij op een nieuwe kans.

Na de eerste bergrit en de stevige tik van Tadej Pogačar aan Jonas Vingegaard lijkt het weer aan de sprinters in Parijs-Nice. De openingsfase van de rit is wel pittig met meteen twee korte klimmetjes van tweede categorie.

Tim Merlier schatte voor de rit zijn kansen in. "Of het een sprint wordt? Daarvoor heb je de benen nodig, dus we zullen zien. Met mijn vorm zit het goed, dus hopelijk is het goed genoeg. Ik ben nog steeds geen klimmer, dus we zullen zien hoe zwaar ze het maken."

Hopen dat hij kan terugkeren als hij gelost wordt

"Ik wil overleven en dan sprinten. Het zal ook een kwestie zijn van geluk hebben, zoals altijd met sprinten", zei Merlier nog. Op zo'n 30 kilometer van de streep ligt nog een beklimming van 4,6 kilometer aan 4,6% gemiddeld.

"Arnaud De Lie en Mads Pedersen zijn bergop erg sterk. En dat geldt ook voor Arnaud Démare. Als ze elkaar willen kapot rijden word ik misschien gelost, maar ze zullen het nog altijd met elkaar moeten uitvechten. Dus ik hoop dat ik nog terug kan komen als het zover komt", zei Merlier nog.

Het Engelse startinterview met Merlier