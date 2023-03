🎥 Ploegmaat van Edward Theuns loopt in de Tirreno-Adriatico op een heel ongelukkige wijze een blessure op

Giulio Ciccone heeft een blessure aan zijn knie opgelopen. Dat liep hij op na een aanrijding van een auto van de organisatie.

Na afloop van de 4e rit in de Tirreno-Adriatico gaf Giuio Ciccone een interview aan de RAI. Ondertussen passeerde een wagen van de organisatie en reed Ciccone aan. Zijn fiets viel op de grond en er volgde een begrijpelijke scheldtirade aan het adres van de bestuurder van de wagen.

Giulio #Ciccone 🇮🇹 colpito da un’auto dell’organizzazione al termine della 4^ tappa della #TirrenoAdriatico2023



Il ginocchio destro si è subito gonfiato (fonte @biciPRO1)



L’abruzzese, 9° nella generale, domani si potrebbe giocare le sue carte nella tappa regina.



🎥 @RaiPlay pic.twitter.com/Hqpgk1q1Vb — Alessandro Ferrari (@Ferrari_Ale_) March 9, 2023

Die aanrijding kan nog gevolgen hebben, want Ciccone moest met een gezwollen knie naar de wedstrijddokter. Het is nog niet zeker of hij in de volgende etappe kan starten.

Een opgave zou een aderlating voor Trek-Segafredo zijn. Ciccone staat na 4 ritten 9e en op 26 seconden van Lennard Kämna in het algemeen klassement. In de 4e etappe reed Ciccone met de beste mee naar boven en verloor hij geen tijd.