Tom Pidcock kent het verdict na zijn val in de Tirreno-Adriatico: "Ik was bezorgd om hem"

De schade bij Tom Pidcock lijkt na zijn val mee te vallen. Hij heeft geen ernstige blessures opgelopen.

Op zo'n 4 km van de streep was er een val. Tom Pidcock tikte het achterwiel van Wout Van Aert aan en ze vielen allebei. Daarna gingen ze allebei samen verder en kwamen ze allebei over de streep.

De blessures bij Van Aert vielen achteraf mee. Net als bij Pidcock. "Gelukkig is hij niet erg gewon", liet Tao Geoghegan Hart via de ploeg weten. "Dat is fijn om te zien, want ik was nogal bezorgd om hem. Het is een opluchting en zo is het team nog altijd compleet."

Geoghegan Hart wist ook nog wat over de val te vertellen. "Het gebeurde echt achter mij. Pidcock zat vlak achter mij en had ons net geholpen met positioneren. De val was enorm ongelukkig."