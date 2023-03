Wout Van Aert bekent: "Hij is mijn grootste motivatiebron om Parijs-Roubaix te winnen"

Wout Van Aert heeft de droom om in zijn carrière ooit Parijs-Roubaix te winnen. Tijdens de docureeks 'All-In: Team Jumbo-Visma' sprak hij meer over die droom.

De docureeks ‘All-In: Team Jumbo-Visma’ gaat over het seizoen 2022 van de gelijknamige wielerploeg. Daarin blikte Wout Van Aert terug op zijn deelname aan Parijs-Roubaix van dat jaar. Hij werd ondanks materiaalpech 2e. 2 weken eerder had hij voor de Ronde van Vlaanderen door een coronabesmetting nog forfait moeten geven.

Van Aert stond heel gemotiveerd aan de start van de wedstrijd, door die coronabesmetting, maar vooral door een gebeurtenis van 4 jaar eerder. Toen reed Van Aert voor de 1e keer in zijn carrière Parijs-Roubaix.

"Ik verloor toen mijn ploegmaat Michael Goolaerts (aan een hartstilstand, red.) in de wedstrijd", vertelde Van Aert in de docureeks met een krop in de keel. "Sindsdien sta ik er altijd met een bijzonder gevoel aan de start. Ik wil absoluut hier eens met de armen in de lucht over de finish rijden. Hij is mijn grootste motivatiebron om die koers ooit te winnen."