Kobe Goossens wordt in Parijs-Nice na een hele dag in de aanval mooi beloond

Kobe Goossens heeft na de voorlaatste rit in Parijs-Nice de prijs van de strijdlust gekregen. Hij had de hele dag in de aanval gereden.

Tijdens de 7e rit in Parijs-Nice zat Kobe Goossens in de vlucht van de dag. Onderweg was hij al een van de meeste bedrijvige en aan de voet van de slotklim versnelde hij meteen. Eerst kon Javier Romo van Astana nog volgen, maar uiteindelijk moest ook hij eraf. Uiteindelijk zong Goossens het tot 9 km van het einde uit. Die bedrijvigheid leverde Goossens de prijs van de strijdlust op. In het flashinterview vertelde hij dat hij voor meer kwam: "Om de etappe te kunnen winnen, wist ik dat ik in de vroege vlucht moest zitten. Als de beste renners aanvallen, ben ik gewoon niet sterk genoeg." Nadat Goossens was ingelopen, kon hij nog lange tijd de groep der favorieten volgen. Uiteindelijk reed hij als 16e over de finish en zo schoof hij op naar plaats 15 in het klassement.