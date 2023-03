Onstuitbare Tadej Pogačar voert nog een extra geweldig nummer op en sluit af met mooie kers op de taart

Wie doet Tadej Pogačar wat? Voorlopig is de tweevoudig Tourwinnaar simpelweg onstuitbaar. Dat heeft ook de slotetappe in Parijs-Nice ons geleerd.

Met twee ritzeges had Pogačar Parijs-Nice al bijzonder stevig in zijn greep. Er volgde wel nog een pittige slotetappe, met in de finale vooral nog de Col d'Èze als grote uitdaging. Daar kreeg Pogačar nog een kans om zijn duivels te ontbinden.

Het was Yates die de debatten opende op deze beklimmng. Pogačar, Vingegaard en Gaudu gingen mee. Dan was het aan de leider in de Koers naar de Zon om zijn kaarten op tafel te gooien. Niet Vingegaard, niet Gaudu: niemand kon de aanval van de Sloveen pareren.

OP DE TOP AL ZEGEZEKER

Op de top had Pogačar een voorsprong van zo'n 45 seconden bij mekaar gereden. Risico's nemen in de afdaling hoefde niet meer, al bleef de man in de kop van de koers wel volop gas geven. Ritzege nummer 3 kwam niet meer in gevaar, de eindzege komt er ook nog eens bovenop. Zijn kanonstart in 2023 blijft duren. Vingegaard werd tweede in de slotrit, Gaudu derde.