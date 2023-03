Florian Vermeersch neemt Arnaud De Lie in bescherming: "Dat moest de volgende stap zijn volgens betweters"

Arnaud De Lie kon in Parijs-Nice geen rit winnen. Maar volgens ploegmaat Florian Vermeersch was dat ook te hoog gegrepen.

Florian Vermeersch werd zondag op zijn 24ste verjaardag vierde in de Ronde van Drenthe, de Noor Hagenes (19) reed in het slot nog weg en won. "Het zorgde inderdaad voor wat ontgoocheling", zegt Vermeersch bij Het Nieuwsblad.

Zijn ploegmaat Arnaud De Lie startte niet meer in de laatste twee ritten in Parijs-Nice. Na zijn overwinnig in Valencia, twee ritten in de Ster van Bessèges en tweede plaatsen in Almeira en de Omloop Het Nieuwsblad waren de verwachtingen voor Parijs-Nice hoog bij velen.

Rit winnen in Parijs-Nice gaat niet zomaar

"Snel een rit in Parijs-Nice winnen, moest de volgende stap zijn volgens betweters. Zo werkt dat niet. Die jongen is 20 jaar. Parijs-Nice is een koers waar de wereldtoppers present tekenen. Gun Arnaud de tijd om te rijpen en het komt goed", zegt Vermeersch nog.

Zaterdag start De Lie in Milaan-Sanremo, Vermeersch rijdt woensdag Nokere Koerse en vrijdag de Bredene Koksijde Classic.