Hoop van Vingegaard omtrent Pogačar bleek echt wel tevergeefs en Tourwinnaar trekt dan ook zeer eerlijke conclusie

De eerste clash tussen Pogačar en Vingegaard vond voorbije week plaats in Parijs-Nice. Tourwinnaar Vingegaard moest duidelijk zijn meerdere erkennen in zijn Sloveense rivaal.

Jonas Vingegaard eindigde tweede in de slotetappe, wat hem een derde stek oplevert in het eindklassement. Wat vooral onthouden zal worden: in de drie bergritten moest de Deen van Jumbo-Visma de man die hij vorig jaar nog vloerde in de Tour telkens laten gaan.

Nochtans had Vingegaard echt wel plannen voor die laatste rit. "Ik hoopte dat Pogačar mindere benen zou hebben. In dat geval had ik het geprobeerd op de slotklim. Hij was echter heel sterk en ik had niet de inhoud om met hem mee te gaan. Al met al hebben we een prima week achter de rug."

TWEEDE PLEK HOOGST HAALBARE

"Ik ben blij met hoe ik gekoerst heb", blijft Vingegaard positief, al is er ook wel een eerlijke erkenning en conclusie met het oog op de volgende maanden. "De tweede plaats (in de rit, red.) was het hoogst haalbare en ik kan nu aan de slag om beter te worden richting de komende wedstrijden. Er is nog wat werk te verzetten."