Schaduwfavoriet Michael Matthews krijgt zware opdoffer voor Milaan-Sanremo

Corona is nog altijd een spelbreker in het peloton. Michael Matthews is er het slachtoffer van een paar dagen voor Milaan-Sanremo.

Michael Matthews stapte in de voorlaatste rit van Parijs-Nice af nadat hij in de eerste twee etappes telkens zesde werd. In de Tour Down Under eindigde hij eerder dit jaar al drie keer in de top zes in de sprint.

Toch was hij in Parijs-Nice niet tevreden over zijn huidige vorm. "Ik ben niet helemaal zeker over het gevoel, ik ben nog niet helemaal blij met waar ik sta op het moment. Hopelijk wordt het beter, niet minder", zei hij bij Cycling Pro Net.

Maar nu heeft Matthews dus een positieve coronatest afgelegd, dat bevestigde hij op Instagram met een foto van zijn positieve zelftest. Of Matthews aan de start komt in Milaan-Sanremo is nog niet duidelijk.

Bijna altijd mooie resultaten

Matthews reed Milaan-Sanremo al 10 keer en eindigde vijf keer in de top tien. In 2015 en 2020, de editie die Van Aert won, eindigde Matthews twee keer als derde. Vorig jaar werd de Australiër vierde.