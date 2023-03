Soudal-Quick Step-renner haalt paar keer woedend uit naar organisatie Parijs-Nice

Parijs-Nice zit er weer op voor dit jaar. Maar de Franse kampioen Florian Senechal was een paar keer niet te spreken over het parcours.

Florian Senechal beleefde nog geen altijd te goed 2023. In het openingsweekend was hij nooit echt vooraan te zien en ook in Parijs-Nice reed Senechal redelijk anoniem rond. Maar dat belette de Franse kampioen niet om een paar keer stevig uit te halen naar de organisatie van Parijs-Nice over het parcours van de Franse rittenkoers.

Zo lag er in de vijfde rit in de laatste kilometer nog een groot rotonde. Onder meer een vluchtheuvel op die rotonde was levensgevaarlijk volgens Senechal. "Wielrennen is een van de slechtste sporten voor de veiligheid van renners en toeschouwers", schreef Senechal.

In de voorlaatste rit moesten enkele renners in een afdaling plots een auto ontwijken. "Alweer een dag in de koers des doods", klonk het. En in de laatste etappe lag er dan weer meerdere verkeersdrempels in een afdaling, wat weer voor een boze tweet van Senechal zorgde.

De boze tweets van Senechal

900 meters from the finish line.



Cycling is one of the worst sports bad for the safety of riders and spectators. 😡 https://t.co/gwhQhmqmZF — Florian Senechal-Staelens (@flosenech) March 9, 2023