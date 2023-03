Tadej Pogačar stuurt een waarschuwing naar zijn concurrenten voor Milaan-Sanremo

Tadej Pogačar is de grote favoriet voor Milaan-Sanremo van komende zaterdag. De Sloveen lijkt klaar voor winst in een derde Monument.

Na zijn demonstratie in Parijs-Nice is Tadej Pogačar sowieso de te kloppen man in Milaan-Sanremo. Het wordt de derde deelname van de Sloveen, vorig jaar werd hij er vijfde, in 2020 was hij 12de.

Maar toch tempert Pogačar ook de verwachtingen. "Ik heb in de gaten dat de Primavera voor mij de moeilijkste van de vijf grote Monumenten wordt om binnen te halen", zei hij tegenover Het Nieuwsblad.

Poggio kent geen geheimen voor Pogačar

Pogačar woont in Monaco en dat is slechts zo'n 50 kilometer van de Poggio en reed die dan ook al meerdere keren op. "Dan bedenk ik alle mogelijke scenario's die ik kan uitspelen voor de dag zelf."

En voor zaterdag heeft hij al iets. "Ik heb het één en het ander in mijn hoofd", zegt de Sloveen nog. De andere favorieten zijn dus al gewaarschuwd voor zaterdag.